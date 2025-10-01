Un hombre fue hallado sin vida en la playa de Bahía Concha, Parque Nacional Natural Tayrona

Santa Marta

Las autoridades adelantan las investigaciones correspondientes con el fin de esclarecer la muerte de Julio Cesar Cotes Cantero, quien fue hallado sin vida en la playa de Bahía Concha, jurisdicción del Parque Nacional Natural Tayrona.

De manera preliminar se había dicho que su muerte pudo haber sido por inmersión, luego de los exámenes correspondientes al cuerpo se conoció que este presentaba un trauma en la cabeza.

Ante este hallazgo familiares de la víctima denuncian a través de redes sociales que su muerte pudo ser producto de una disputa de tierras relacionas con una herencia familiar. “A mi hermano lo asesinaron por un bien que teníamos, por defender lo que por derecho nos pertenecía. Un legado que nos dejó mi padre, ubicado en el Parque Tayrona - Neguanje”, escribió Aurora Cotes, hermana de la víctima.

Finalmente, solicitan celeridad para esclarecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se produjo la muerte de su hermano.