Dos muertos y tres heridos graves en ataque frente a una sinagoga en Mánchester

Equipos de rescate en el lugar del suceso. Foto: Peter Byrne/PA Images via Getty Images / Peter Byrne - PA Images

Las fuerzas del orden dispararon contra el sospechoso del ataque, pero actualmente no pueden confirmar su muerte, agregó la policía en X, explicando que se sospecha que el hombre lleva consigo “objetos sospechosos” y que un equipo especializado en artefactos explosivos está en el lugar.

El primer ministro británico, Keir Starmer, anunció este jueves que se desplegarán “recursos policiales adicionales” en las sinagogas del Reino Unido tras el presunto atentado terrorista que dejó dos muertos y al menos tres heridos en un templo de Mánchester (noroeste de Inglaterra).

Starmer dijo que hará todo lo posible por “mantener segura a la comunidad judía”, al volar de regreso a territorio británico desde Copenhague (Dinamarca), donde asistía a una cumbre de la Comunidad Política Europea.

Le puede interesar: Cuatro heridos en un ataque con apuñalamiento y atropello en una sinagoga en Mánchester, Inglaterra

A su llegada a este país, el jefe del Gobierno presidirá una reunión del emergencia del comité de seguridad COBRA para decidir otras medidas.

Starmer anunció también, en una breve declaración antes de su partida de Dinamarca, que se están desplegando “medios policiales adicionales” para garantizar la seguridad de las sinagogas en todo Reino Unido.

El rey Carlos III declaró estar “profundamente conmocionado y apenado”.

La embajada de Israel en Reino Unido condenó este ataque, calificándolo de “odioso y profundamente perturbador”.

Escuche W Radio en vivo aquí: