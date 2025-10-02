Las millonarias pérdidas de los empresarios por el cierre de la vía Bogotá - Villavicencio

El cierre de la vía Bogotá - Villavicencio, que ya lleva 26 días, ha reportado pérdidas por $ 1 billón para la región, según dio a conocer el presidente de la junta directiva de la Cámara de Comercio de Villavicencio, Henry Palma.

Cabe recordar que, debido a un derrumbe en el kilómetro 18 + 600, se presentó el cierre y los últimos tres días hubo bloqueos por manifestaciones de transportadores, que finalmente se levantaron este miércoles.

Lea más: Millonaria cifra para reforzar una de las carreteras alternas a la vía Bogotá – Villavicencio

“Los estudios que hemos hecho todos los gremios de la región indican que diariamente perdemos en la economía entre 50 a 60 mil millones de pesos”, aseveró.

Le puede interesar Se levantó bloqueo de vía Bogotá – Villavicencio tras concertación entre el Gobierno y manifestantes

Por ejemplo, afirmó que 18.000 millones se pierden en ganadería, en caucho, en palma de aceite, en arroz, en frutales y en productos agrícolas que salen de la región hacia Bogotá; 10.000 millones pierde el comercio; se pierden 5.000 millones diarios en turismo; 3.000 millones en agroindustria, y se afecta en un 65% del transporte público y el transporte de pasajeros.

En este sentido, afirmó que “la región ha perdido un billón de pesos en toda la economía en general”.

De otro lado, el empresario señaló que después el presidente se comprometió a invertir 384.000 millones de pesos en 16 puntos críticos de los 200, que era lo que determinaron los estudios Invías y solo se han invertido $ 40.000 millones en la vía en este Gobierno.