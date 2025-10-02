Miles de estudiantes se manifiestan en España contra el “genocidio” del pueblo palestino

Unos 6.500 alumnos de enseñanzas media y universitaria se manifestaron este jueves en Barcelona, donde hubo algunos incidentes, y 4.000 más en Madrid, según datos oficiales, con el lema ‘Paremos el genocidio al pueblo palestino’.

La movilización en varias localidades españolas, convocada por el Sindicato de Estudiantes (SE), sirvió también para solidarizarse con los activistas detenidos de la flotilla humanitaria que se dirigía a la Franja palestina de Gaza, reclamar la convocatoria de una “huelga general” y exigir al Gobierno español que rompa relaciones comerciales, diplomáticas y militares con Israel.

Los momentos más tensos se vivieron en Barcelona cuando manifestantes vandalizaron las fachadas de algunos negocios con la acusación de ser “colaboracionistas” de Israel.

Algunos lanzaron un petardo en la entrada de una hamburguesería y golpearon los cristales, al igual que hicieron en un supermercado, donde se rompió el escaparate, y en algún otro establecimiento comercial.

A pesar de ello, la convocatoria estudiantil transcurrió mayormente de manera pacífica, con vecinos en los balcones que ondeaban banderas palestinas mientras los manifestantes coreaban consignas como ‘Desde el río hasta el mar, Palestina vencerá’.

Contaron con el apoyo del sindicato de profesores USTEC: “Damos todo el apoyo desde la comunidad educativa; trabajamos juntos por los derechos humanos y la justicia global, así que toca estar junto a los estudiantes”, indicó Oriol Francesch, coordinador de la Secretaría de Movimientos Sociales de estos docentes.

