Seis mexicanos que iban en la flotilla a Gaza fueron transferidos a centro de detención en Israel

El Gobierno de México informó que seis ciudadanos mexicanos que integraban la Flotilla Global Sumud, organizada para llevar ayuda humanitaria a la Franja de Gaza, fueron trasladados por las autoridades israelíes al puerto de Ashdod y serán enviados al centro de detención de Ketziot, en el desierto del Negev.

En un comunicado, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) precisó que otra mexicana, que viajaba en la embarcación encargada del apoyo legal de la flotilla, se dirige a Chipre tras separarse del grupo principal.

Según la información, personal de la Embajada mexicana en Israel acudió al puerto de Ashdod para constatar la situación de los detenidos, solicitar acceso consular y verificar que se respete su integridad física y sus derechos conforme al derecho internacional.

La Cancillería señaló que mantiene la exigencia de trato digno y garantías legales para los ciudadanos mexicanos retenidos.

Recordó que hasta el momento el Gobierno mexicano ha enviado cuatro notas diplomáticas a las autoridades israelíes y ha sostenido reuniones con funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores de ese país.

El objetivo puntualizó, es “garantizar la integridad física y el respeto a los derechos de las personas mexicanas, así como pedir garantías e ⁠información sobre las razones o circunstancias que se les imputan, y poder brindar la asistencia consular que permita su inmediata repatriación a México”.

La SRE añadió que ha mantenido comunicación permanente con los connacionales desde que zarpó la flotilla, así como con sus familiares en México y aseveró que dará seguimiento puntual al caso, además de que utilizará todos los recursos legales y diplomáticos disponibles para lograr su regreso.

Recalcó que la asistencia humanitaria no constituye delito alguno y, por el contrario, forma parte de las obligaciones establecidas en el derecho internacional para las partes involucradas en conflictos armados.

“Es una expresión de solidaridad de la comunidad internacional”, afirmó.

Este jueves, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, también exigió al Gobierno de Israel la repatriación inmediata de los seis connacionales que zarparon en la flotilla el 2 de septiembre, pues argumentó que “no cometieron ningún delito”.

El Ministerio de Exteriores israelí anunció este mismo jueves que algunos de los activistas de la Global Sumud Flotilla arrestados están “seguros y en buen estado de salud” y siendo trasladados “de manera segura” a territorio israelí, donde “comenzarán los procedimientos de deportación a Europa”.

La Flotilla Global Sumud, casi completamente desarticulada y con más del 90% de sus integrantes detenidos -443 de 500- por fuerzas israelíes, mantiene el barco Summertime -de apoyo legal- en el Mediterráneo, tras la interceptación de más de 40 embarcaciones cuando se aproximaban a Gaza.

Desde la tarde del miércoles, la Armada israelí se empleó a fondo en impedir que los barcos de la flotilla -que pretendía romper el bloqueo a Gaza y llevar ayuda humanitaria- llegasen a adentrarse en aguas territoriales, por lo que abordó todas las naves y detuvo a los tripulantes, a excepción de la Summertime, en poco más de 12 horas, dando por finalizada la misión.

