Sheinbaum pidió repatriación inmediata de mexicanos de flotilla por Gaza

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, pidió este jueves la repatriación “inmediata” de los seis mexicanos que iban en una flotilla de ayuda dirigida a Gaza y fueron interceptados por Israel.

La flotilla Global Sumud, que significa “resiliencia” en árabe, partió de Barcelona a inicios de septiembre con unos 45 navíos y centenares de activistas propalestinos de más de 45 países, varios de ellos latinoamericanos.

“Tienen que entregarlos de inmediato porque no cometieron ningún delito, tienen que ser repatriados de inmediato y nosotros, evidentemente, pues darles todo el apoyo”, dijo Sheinbaum durante su habitual rueda de prensa matutina.

La mandataria añadió que su gobierno ha enviado cuatro notas diplomáticas a Israel sobre el tema. Añadió que, por el momento, los activistas están en el puerto de Asdod, donde no ha podido entrar apoyo consular mexicano.

Según la ONU, el enclave palestino sufre una hambruna en medio de una ofensiva de Israel, lanzada en represalia por el ataque del movimiento islamista palestino Hamás el 7 de octubre de 2023.

