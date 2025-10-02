Sheinbaum pidió repatriación inmediata de mexicanos de flotilla por Gaza
La Marina israelí comenzó el miércoles a interceptar esos barcos tras advertirles que no entraran en aguas que están bajo su bloqueo naval a Gaza.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, pidió este jueves la repatriación “inmediata” de los seis mexicanos que iban en una flotilla de ayuda dirigida a Gaza y fueron interceptados por Israel.
La flotilla Global Sumud, que significa “resiliencia” en árabe, partió de Barcelona a inicios de septiembre con unos 45 navíos y centenares de activistas propalestinos de más de 45 países, varios de ellos latinoamericanos.
“Tienen que entregarlos de inmediato porque no cometieron ningún delito, tienen que ser repatriados de inmediato y nosotros, evidentemente, pues darles todo el apoyo”, dijo Sheinbaum durante su habitual rueda de prensa matutina.
La mandataria añadió que su gobierno ha enviado cuatro notas diplomáticas a Israel sobre el tema. Añadió que, por el momento, los activistas están en el puerto de Asdod, donde no ha podido entrar apoyo consular mexicano.
- Le puede interesar: Francia instó a Israel a garantizar la seguridad de los integrantes de la Flotilla a Gaza
Según la ONU, el enclave palestino sufre una hambruna en medio de una ofensiva de Israel, lanzada en represalia por el ataque del movimiento islamista palestino Hamás el 7 de octubre de 2023.
Escuche W Radio en vivo aquí:
WRadio FM
Directo
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles