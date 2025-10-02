La Flotilla Sumud denunció ataques de Israel y nueve barcos interceptados

The first vessel "Sirius" of a civilian flotilla, carrying pro-Palestinian activists and humanitarian aid and aiming to break the Israeli blockade of the Gaza Strip, leaves the Barcelona port on September 1, 2025, after being forced to return due to bad weather. Fierce Mediterranean winds forced back to Barcelona a Gaza-bound flotilla carrying humanitarian aid and hundreds of pro-Palestinian activists including environmental campaigner Greta Thunberg, organisers said today. Some 20 vessels left Barcelona yesterday aiming to "open a humanitarian corridor and end the ongoing genocide of the Palestinian people" amid the Israel-Hamas war, said the Global Sumud Flotilla -- sumud being the Arabic term for "resilience". (Photo by Lluis GENE / AFP) / LLUIS GENE

La Global Flotilla Sumud, que viaja hacia Gaza con ayuda humanitaria, denunció que el Ejército israelí interceptó nueve de sus barcos y que una de sus naves fue embestida todavía en aguas internacionales.

En un mensaje en su canal de Telegram, la flotilla aseguró que la fuerza marítima israelí usó la “agresión activa” contra el barco Florida, que fue “deliberadamente embestido en el mar”. Además, agregó que otras embarcaciones fueron atacadas con cañones de agua.

“Estos ataques ilegales contra barcos humanitarios son un crimen de guerra. Ningún tripulante a bordo ha sufrido daño”, agregó.

Según la página de la organización que rastrea el avance de la Flotilla, integrada por más de cuarenta embarcaciones que transportan a unos 500 voluntarios, ya son nueve las naves interceptadas por el Ejército israelí, que horas antes empezó a interrumpir la trayectoria de los barcos hacia Gaza a unas 80 millas náuticas de la costa del enclave (unos 148 kilómetros).

Además del barco Alma, el primero en ser detenido, el Adara y el Sirius, también han sido interceptados el Aurora, el Dir yassine, el Grande Blu, el Huga, el Spectre y el Yulara.

En MarineTraffic, donde figuran cinco barcos de la flotilla, se puede ver que los más adelantados están ahora a 52 millas de la costa de Gaza (unos 96 kilómetros).

Previamente, el Ministerio de Exteriores israelí ya había informado de que varios barcos de la Flotilla Global Sumud habían sido “detenidos sin problema” y que sus pasajeros están siendo trasladados a un puerto israelí.

