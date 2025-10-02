Trump dijo que prepara recortes permanentes en el gobierno gracias al bloqueo presupuestario

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla con los medios al salir de la Casa Blanca el 26 de septiembre de 2025 en Washington D. C. FOTO: Kevin Dietsch/Getty Images

El presidente estadounidense Donald Trump anunció este jueves que prepara recortes permanentes en el gobierno federal gracias al cierre parcial causado por los desacuerdos entre demócratas y republicanos.

El gobierno republicano afirmó, además, que va a suprimir miles de millones de dólares en fondos federales para varios estados demócratas.

El mandatario anunció en su red Truth Social una reunión con el director de la Oficina de Presupuesto, Russell Vought, para abordar esos recortes.

“Me reuniré hoy con Russ Vought (...) para determinar cuáles de las muchas agencias demócratas, la mayoría de las cuales son una estafa política, recomienda recortar, y si esos recortes serán temporales o permanentes”, publicó Trump.

“No puedo creer que los demócratas de extrema izquierda me hayan dado esta oportunidad sin precedentes”, añadió el republicano en referencia al bloqueo en el Congreso.

Trump ha utilizado un tono burlón en medio de la crisis política, con mensajes hirientes para sus interlocutores, como el jefe de la minoría demócrata en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, y el jefe de la minoría en el Senado, el veterano Chuck Schumer.

“No son personas estúpidas, así que tal vez esta sea su manera de querer, silenciosa y rápidamente, QUE AMÉRICA SEA GRANDE OTRA VEZ” añadió Trump, en mayúsculas.

