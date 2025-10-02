Internacional

Venezuela denuncia “acoso militar” de aviones de EE.UU. cerca de sus costas en el Caribe

Vladimir Padrino López, ministro de Defensa de Venezuela . Foto: FEDERICO PARRA/AFP via Getty Images. / FEDERICO PARRA

El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, denunció este jueves 2 de octubre, el “acoso militar” por el vuelo de “aviones de combate” de Estados Unidos cerca de las costas venezolanas en el mar Caribe, donde el Gobierno de Donald Trump, además, mantiene un despliegue naval bajo el argumento de combatir el narcotráfico, pero que Caracas considera una “amenaza”.

“Denuncio ante el mundo el acoso militar, la amenaza militar del Gobierno de los Estados Unidos sobre el pueblo de venezuela (...); denuncio ante el mundo esta situación que, repito, no deja de ser una provocación, pero también una amenaza a nuestra seguridad nacional”, manifestó Padrino López durante un balance de operaciones de la Fuerza Armada.

