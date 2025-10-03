Benjamín Netanyahu felicitó a Marina israelí por flotilla: “Repelieron campaña de deslegitimación”

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, felicitó este jueves (2 de octubre) a “soldados y comandantes” de la marina israelí que interceptaron las embarcaciones de la Global Sumud Flotilla, que en palabras del dirigente “repelieron una campaña de deslegitimación” contra Israel.

“Felicito a los combatientes y comandantes de la Armada, quienes llevaron a cabo su operación durante Yom Kipur de la manera más profesional y eficiente”, recoge el comunicado, que llegó tras concluir la festividad del Yom Kipur, la más sagrada para el judaísmo.

“Su importante acción impidió que decenas de buques entraran en la zona de guerra y repelió una campaña de deslegitimación contra Israel”, concluyó.

La Global Sumud Flotilla se encuentra casi completamente desarticulada. De sus 500 integrantes, 443, más del 90 %, están detenidos y solo se mantiene en el Mediterráneo el barco Summertime, de apoyo legal.

La flotilla pretendía romper el bloqueo a Gaza y llevar ayuda humanitaria, pero desde la tarde del miércoles la Armada israelí se empleó a fondo en impedir que sus barcos llegasen a adentrarse en aguas territoriales.

Por ello, en poco más de 12 horas, abordó todas las naves y detuvo a los tripulantes, a excepción de la Summertime, dando por finalizada la misión.

La operación continúa y continuará durante la noche hasta que pase por ese proceso de registro “el último barco de la flotilla”, dijo la policía israelí en un comunicado.

