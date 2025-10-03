Capital Salud EPS elimina el 80% de autorizaciones para medicamentos
En la página www.capitalsalud.gov.co se podrá confirmar si la entrega de medicamento es de manera directa.
A partir de este mes, Capital Salud EPS anunció que se eliminan el 80% de los trámites de autorización para reclamar medicamentos.
“Nuestros usuarios ya no tendrán que ir al punto de atención y luego a la farmacia. Ahora el acceso es directo y rápido. La mayoría de las autorizaciones de medicamentos se eliminan”, dijo Marcela Brun Vergara, gerente de Capital Salud EPS.
Según la información brindada, entre los cambios que ya empezaron a funcionar, también resaltan:
- Más puntos cerca de la ciudadanía. La red de dispensación de medicamentos amplía y se centraliza con nueve farmacias Audifarma.
- En las Subredes Centro Oriente y Sur, los medicamentos prescritos por el médico general pueden ser reclamados directamente en las farmacias de la Subred.
Para el caso de medicamentos que son de control especial o prescritos por Mipres, deberán acercarse al punto de atención.