Dron mató a fotoperiodista francés en Ucrania
El periodista llevaba un chaleco antibalas con la inscripción “Prensa”
Un dron mató este viernes 3 de octubre, a un fotoperiodista francés en la región de Donbás, en el este de Ucrania, anunciaron dos sindicatos de medios.
Tanto el fotoperiodista francés Antoni Lallican como el periodista ucraniano Heorgiy Ivanchenko, que resultó herido en el mismo ataque, llevaban chalecos antibalas con la inscripción “Prensa”, según las Federaciones Europea e Internacional de Periodistas. El Sindicato Nacional de Periodistas de Francia también informó de la muerte de Lallican.
