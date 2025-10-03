Juan David Cabal estará varías semanas fuera tras lesión en Champions League con la Juventus
El defensor colombiano se retiró a los 15 minutos del partido ante Villarreal en Champions, que finalizó 2-2.
La Juventus de Turín perdió a su defensor colombiano Juan David Cabal, lesionado en el muslo derecho el miércoles contra el Villarreal en la Champions League u estará fuera por al menos dos semanas, anunció este jueves el club italiano.
“Los exámenes realizados establecieron que el jugador sufría una lesión de nivel intermedio en el bíceps femoral del muslo derecho”, indicó la Juventus en su comunicado.
“En dos semanas se realizarán nuevos exámenes para determinar la duración precisa de su convalecencia”, añadió la entidad.
Según el diario deportivo, la Gazzetta dello Sport y la cadena de televisión Sky Sport, la ausencia del defensor podría alcanzar el mes y medio.
Cabal, de 24 años, se retiró tras un cuarto de hora del encuentro de la segunda jornada de la Champions League contra el Villarreal, que terminó en empate (2-2) el miércoles.
Fichado en julio de 2024 procedente del Hellas Verona, su primera temporada en Turín terminó en noviembre tras una grave lesión de rodilla durante un partido con la Selección Colombia.
La Juventus es cuarta en la Serie A (11 puntos) antes de enfrentarse el domingo al líder, el AC Milan (12).
