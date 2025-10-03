Univalle pide a Israel respetar la vida de su estudiante detenida en flotilla humanitaria

Cali

Luego de confirmarse la detención de varios voluntarios que se dirigía a la Franja de Gaza con ayuda humanitaria, entre ellos Manuela Bedoya Jaramillo, estudiante del programa académico de Historia de la Universidad del Valle, la institución manifestó su preocupación por su seguridad e integridad física y psicológica.

A través de un comunicado le piden Gobierno de Israel, respeto por su vida y libertad.

Bedoya Jaramillo, quien también es reconocida defensora de derechos humanos, fue detenida por el Ejército israelí en aguas internacionales.

“La Universidad del Valle, expresa su solidaridad con el pueblo de Palestina y con toda la misión de la Global Sumud Flotilla y en particular se solidariza profundamente con la situación que está padeciendo. Nuestro estudiante”, señaló el rector encargado, Héctor Cadavid Ramírez.

En el pronunciamiento la universidad también pide a la comunidad internacional y a las Naciones Unidas redoblar esfuerzos para avanzar hacia acuerdos que pongan fin al conflicto en Gaza.

Simultáneamente, un grupo de manifestantes realizó una movilización el pasado jueves en el norte de la ciudad, iniciando desde la sede de la ANDI, en apoyo al pueblo de Palestina y en rechazo a la detención de los activistas.

La protesta, que generó afectaciones viales, se levantó sin mayores contratiempos después de varias horas.