“Le pido a Petro que se apersone de esto”: Hermana de un colombiano retenido ilegalmente en Venezuela

Diana Tique, hermana de un colombiano capturado en Venezuela, a quien dejó de ver el pasado 14 de septiembre de 2024, pasó por los micrófonos de W Fin de Semana e hizo un llamado al Gobierno Petro.

“Mi hermano ya lleva un año retenido ilegalmente siendo una persona inocente con delitos que no entendemos”, dijo.

Además, comentó que no tienen nada de información de Manuel Tique. “No sabemos si se le imputará algún cargo o no, está completamente aislado”.

Pese a que por medio de la Cancillería colombiana han enviado varias notas para saber qué pasó, el Gobierno venezolano no ha dado ninguna información.

Según contó, Manuel y ella habían estado en constante contacto durante el viaje de él hacia Venezuela, pero en el paso de la frontera no volvió a tener información de su hermano.

“Me dijo que había retrasos en el vuelo y luego retrasos en el Puente internacional, ahí pierdo total comunicación con él y fue hasta las 7 de la noche que me llaman del Consejo Danés y me dicen que lo dejaron retenido” afirmó.

Siendo así, hizo un llamado al presidente Gustavo Petro a que “se apersone de esta situación, porque así como mi hermano hay muchos más. Son 37 colombianos retenidos ilegalmente y eso se convierte en una tragedia para las familias”, dijo.