Lotería de Risaralda: resultados del 3 de octubre de 2025

La Lotería de Risaralda se juega todos los viernes a las 11:00 de la noche, y puede verla por medio del canal regional Telecafé o en la transmisión en vivo en Facebook Live y YouTube Live. Este mismo día juegan las Loterías de Medellín y Santander. Si el día cae festivo, el sorteo se moverá a otro día de la semana.

Resultados Lotería de Risaralda hoy 3 de octubre de 2025

Este viernes, 3 de octubre de 2025, se jugó la Lotería de Risaralda por un premio mayor de 2.333 millones de pesos.

El resultado del premio mayor del sorteo 2919 es:

No se pierda todos resultados de los demás premios de la Lotería de Risaralda aquí:

¿Cómo jugar la Lotería de Risaralda?

Para comercializar la Lotería de Risaralda se cuenta con una red de distribuidores, los ‘loteros de confianza’, localizados en casi todos los departamentos del país.

Para jugar, necesita al menos $4.000 para adquirir una de las fracciones disponibles. Si prefiere el billete completo, lo puede comprar por $12.000. Recuerde que para jugar debe tener 4 números y una serie de 3 números.

¿Cómo comprar la Lotería de Risaralda en línea?

Ingrese a la página de la lotería.

Regístrese si aún no tiene cuenta o ingrese con sus credenciales.

Acá deberá buscar la Lotería de Risaralda y tendrá dos alternativas de juego: Al azar , es decir, que se elegirán números sistemáticamente o escogiendo sus números de la suerte.

, es decir, que se elegirán números sistemáticamente o de la suerte. Deberá elegir la cantidad de fracciones, su número y listo. Realizar el pago a través de Apostar.

La Lotería del Risaralda comenzó su historia en el año 1967, denominándose la Lotería de Beneficencia de Risaralda, con la cual se generarían fondos para beneficiar proyectos de servicio social, salud pública y programas para la comunidad. Actualmente, cuenta con más de 300 loteros solo en el departamento.

¿Cuáles son los premios de la Lotería de Risaralda?

Las personas que deseen participar en la Lotería de Risaralda tendrán posibilidades de ganar apostando un monto de dinero a una cifra que contenga cuatro números del 0 al 9 cada uno, sin embargo, también podrá elegir únicamente uno, dos o tres números de la cifra final en el correspondiente orden de izquierda a derecha.

Premio Mayor: 1.400′000.000 pesos.

1.400′000.000 pesos. Premio Escalera Millonaria: 45′000.000 pesos.

45′000.000 pesos. Premio Compra Auto: 45′000.000 pesos.

45′000.000 pesos. Premio Pa’l Negocio: 40’000.000 pesos.

40’000.000 pesos. Premio Seco Cafetero: 35’000.000 pesos.

35’000.000 pesos. Premio Pa’ la Beca: 30’000.000 pesos.

30’000.000 pesos. Premio Seco de Lujo: 25’000.000 pesos

25’000.000 pesos Premio Seco de Paseo: 20’000.000 pesos.

Las personas podrán conocer el valor de los premios por medio del simulador de premios haciendo clic AQUÍ, allí podrá verificar el valor del premio antes y después del porcentaje de la retención de la fuente que corresponde al 20 %, esto se aplica a premios mayores a 48 Unidades de Valor Tributario (UVT).