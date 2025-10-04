Operativo contra piques ilegales deja agentes, policías y civiles heridos en el centro de Bogotá

Bogotá

Este viernes, 3 de octubre, en horas de la madrugada, se vivió una verdadera batalla campal en el barrio La Macarena en pleno centro de Bogotá. Los hechos se dieron luego de que la comunidad alertara a la Policía sobre el desarrollo de piques ilegales y donde además un grupo de personas en motocicletas trataron de agredir a los residentes de este barrio.

“Por tal motivo, 15 personas fueron trasladadas al Centro de Traslado por Protección aplicando la Ley 1801 y en un trabajo mancomunado con la Secretaría de Movilidad fueron inmovilizadas 11 motocicletas por diferentes infracciones a la norma de tránsito”, informó el coronel Carlos Torres, comandante de la Estación de Santa Fe.

Durante la agresión, atropellaron a agentes civiles de tránsito, a uniformados de la Policía y a residentes del sector. Como consecuencia de estos hechos, seis personas fueron valoradas por sus lesiones.