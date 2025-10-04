Policía capturó a cinco personas por apoderamiento ilegal de hidrocarburos en Meta y Cesar

La Policía Nacional, a través de la Dirección de Carabineros y Protección Ambiental (DICAR), adelantó operativos contra el apoderamiento de hidrocarburos en los departamentos del Meta y Cesar.

En la vereda Alto Manacacias, Puerto Gaitán (Meta), se adelantó una operación que permitió la captura de cinco personas por el delito de receptación, la inmovilización de dos vehículos tipo NPR y la incautación de 1.135 láminas de aluminio de recubrimiento, utilizadas para la manipulación ilegal de infraestructura petrolera.

“Este resultado afecta rentas criminales superiores a 50 millones de pesos y disminuye la capacidad de control territorial de los grupos ilegales en la región”, informaron.

De manera simultánea, en la vereda Los Entierros Chimichagua (Cesar), la acción operativa permitió la recuperación de 640 galones de gasolina ilícitamente apoderados, los cuales tenían como destino fortalecer las economías ilegales.