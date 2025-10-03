Petro dice que Armada colombiana sabe incautar droga sin “matar a ninguna persona. No son asesinos”

El presidente de la República, Gustavo Petro, volvió a cuestionar que los Estados Unidos estén atacando embarcaciones que, asegura el Gobierno Trump, llevan droga en el mar Caribe. Sin embargo, el mandatario de los colombianos aseguró que Colombia tiene la experiencia para incautar droga, sin cometer asesinatos, como ha llamado a estas operaciones.

“Hoy tiraron un misil sobre una lancha. Aquí las fuerzas, todas, principalmente la Naval (Armada) sabe cómo incautar la cocaína que va en esas lanchas sin matar ninguna persona, no son asesinos. Son expertos en incautación en el mar con esas mismas lanchas”. Por eso reiteró que quienes van en las embarcaciones no son narcotraficantes.

“Van jóvenes de San Andrés, del Caribe, por hambre se meten a eso y les pagan una plata que tampoco los va a volver ricos, pero las condiciones sociales en sus países, muchas en Colombia, hacen que esos jóvenes corran el riesgo de llevar una mercancía en una lancha que se puede detener con una lancha más rápida y nosotros la tenemos y hemos incautado en el Gobierno actual miles de toneladas en el mar sin un solo muerto. ¿Por qué les tiran misiles? Eso es asesinato”.

Petro dijo además que el mundo no es justo con Colombia, “pero tampoco nos tenemos que arrodillar”. Por eso, advirtió que el año 2026 será un año de récord de incautaciones de droga por parte de las Fuerzas Militares y de Policía. “No son asesinos, son expertos en el mar, con esas mismas lanchas. Ahí no van narcotraficantes, todos aquí lo sabemos”.

Vea las palabras de Petro: