Internacional

EE.UU. anuncia cuatro muertos tras nuevo ataque contra presunta narcolancha en el Caribe

“El ataque se realizó en aguas internacionales justo frente a la costa de Venezuela” indicó en un comunicado Pete Hegseth, jefe del Pentágono

Pete Hegseth, jefe del Pentágono. Foto: Jakub Porzycki/NurPhoto via Getty Images)

Pete Hegseth, jefe del Pentágono. Foto: Jakub Porzycki/NurPhoto via Getty Images) / NurPhoto

El jefe del Pentágono, Pete Hegseth, anunció este viernes 3 de octubre, un nuevo ataque en el Caribe frente a la costa de Venezuela contra una presunta narcolancha, con un balance de 4 muertos, en un mensaje en la red X.

“El ataque se realizó en aguas internacionales justo frente a la costa de Venezuela mientras la embarcación transportaba cantidades sustanciales de narcóticos con destino a Estados Unidos para envenenar a nuestra gente”, indicó el comunicado, acompañado con un video.

