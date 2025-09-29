Maduro firmó decreto de conmoción exterior ante “amenazas” de EE.UU.
Este decreto “le da poderes especiales al jefe de Estado para actuar en materia de defensa y seguridad” afirmó la vicepresidenta Delcy Rodríguez.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, firmó un decreto de conmoción externa ante las que denuncia como “amenazas” de Estados Unidos, informó este lunes la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, en un encuentro con el cuerpo diplomático acreditado en la nación sudamericana.
La funcionaria explicó que este decreto “le da poderes especiales al jefe de Estado para actuar en materia de defensa y seguridad” en caso de que EE.UU. “se llegará a atrever, a agredir” a Venezuela, cerca de cuyas aguas el país norteamericano mantiene un despliegue militar para, según la Administración de Donald Trump, combatir el narcotráfico, pero que Caracas denuncia como un plan para provocar un “cambio de régimen”.
