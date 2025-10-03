Presidente Petro pidió a Estados Unidos “no entrometerse en la política interna de Colombia”

Tras las duras críticas del representante de EE.UU. ante el Consejo de Seguridad de la ONU en medio la presentación del informe trimestral de la Misión de Verificación de la implementación del acuerdo de paz, el presidente Gustavo Petro rechazó las declaraciones y pidió al Gobierno Trump “no entrometerse en la política interna” del país.

Según Petro el consejo de seguridad “no tutela nuestra política de paz. Esta es soberana. El consejo de seguridad, por declaración unilateral del estado de Colombia, tutela solo el proceso de paz con las Farc que estamos cumpliendo”.

“Le solicito respetuosamente al Gobierno de los EE.UU. no entrometerse en la política interna de Colombia. La posición errada de los EE.UU. en materia de narcotráfico, de trata de personas y ahora del proceso de paz con las Farc, que busca es el cambio de nuestra posición sobre el genocidio de Gaza, no es aceptada por nuestro Gobierno”.

Por eso, Petro reiteró que lo que sucede en Gaza es un genocidio “y los que lo cometen deben ser juzgados como fueron juzgados los genocidas Nazis en Nuremberg”.