Tulio Recomienda reveló que tuvo percance de salud que puso en riesgo el Pizza Máster 2025

Tulio Zuloaga, más conocido como ‘Tulio Recomienda’ habló en los micrófonos de W Fin de Semana y entregó detalles de lo que fue el Pizza Máster 2025 y el riesgo que tuvo de no poder realizar esta última edición del concurso gastronómico.

Todos los años, este evento es esperado por todos los fanáticos de la pizza, sin embargo, para este año, estuvo cerca de no poder realizarse.

Esto, debido a un problema de salud que presentó Tulio. Según contó, la realización de este evento conlleva una preparación de 4 a 6 meses antes del máster, tiempo en el que tiene que viajar a diversas ciudades, buscar, organizar y demás.

“Preparar esto lleva demasiado tiempo, son 6 o 4 meses antes con evaluaciones, búsquedas de lugares. Los viajes son muy intensos, son 3 ciudades por día durante 10 días, entonces para este año me empezaron a hacer exámenes y me pidieron que le bajará al ritmo“, detalló.

No obstante, dijo que no quiso darse por vencido y siguió luchando por sacar adelante la edición de Pizza Máster 2025.

Incluso, detalló que la calidad de las pizzas de este año estuvo por encima de los otros años.

“Fueron 368.400 pizzas servidas, fue una sorpresa, es la vez que menos quejas he escuchado en un máster. En Colombia hemos crecido mucho en las técnicas, en la manera que servimos, en los ingredientes. Le jugamos mucho a la calidad”, dijo.