Deportes

Barcelona perdió el liderato de LaLiga con una goleada 4-1 del Sevilla

Sevilla FC y FC Barcelona. Foto: Fran Santiago / Getty Images

Sevilla FC y FC Barcelona. Foto: Fran Santiago / Getty Images

El Barcelona perdió este domingo el liderato de LaLiga de la peor manera, al salir goleado por 4-1 en el Sánchez-Pizjuán, donde estuvo perdido en la primera parte y en la segunda perdonó sus opciones de empatar, lo que no hizo el Sevilla, que vuelve a ganar a los azulgranas diez años después.

En la primera parte el Sevilla se impuso 2-1 gracias a un penalti transformado por el chileno Alexis Sánchez (m.13) y un gol de Isaac Romero (m.36), ante un equipo que acortó distancias en la prolongación por medio del inglés Marcus Rashford, pero en la segunda, los tantos de Carmona y Akor Adams, en la recta final, pusieron el sorprendente 4-1.

