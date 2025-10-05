Mis preguntas con Roberto PomboMis preguntas con Roberto Pombo

Programas

Mis Preguntas, con Roberto Pombo: ¿Acuerdo de Paz de La Habana es responsable de problemas de Colombia?

En el capítulo 158 de Mis Preguntas, Roberto Pombo se pregunta: ¿Es el Acuerdo de Paz de La Habana el responsable de varios problemas de Colombia?

Mis Preguntas, con Roberto Pombo: ¿Acuerdo de Paz de La Habana es responsable de problemas de Colombia?

Justicia transicional, reincorporación de excombatientes y reparación a las víctimas: los pilares del Acuerdo de Paz con las Farc.

¿Han estado a la altura de las expectativas o quedaron en el papel?

Para este capítulo hablamos con:

  • Humberto de la Calle, ex jefe negociador del acuerdo de paz de La Habana
  • Sergio Jaramillo, excomisionado de Paz
  • Miguel Silva, consultor político
  • Doris Suárez, firmante del acuerdo
  • General Óscar Naranjo, exdirector de la Policía Nacional
  • Juan Manuel Santos, expresidente de Colombia

¿Es el Acuerdo de Paz de La Habana el responsable de varios problemas de Colombia?

00:00

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Escuche Mis Preguntas, con Roberto Pombo en todas las plataformas de audio AQUÍ.

Este programa fue hecho posible gracias a Cafam, 65 años inspirando sonrisas.

Escuche W Radio en vivo:

WRadio FM

Directo

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen directo

W Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Señales

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad