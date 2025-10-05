Mis Preguntas, con Roberto Pombo: ¿Acuerdo de Paz de La Habana es responsable de problemas de Colombia?
En el capítulo 158 de Mis Preguntas, Roberto Pombo se pregunta: ¿Es el Acuerdo de Paz de La Habana el responsable de varios problemas de Colombia?
Justicia transicional, reincorporación de excombatientes y reparación a las víctimas: los pilares del Acuerdo de Paz con las Farc.
¿Han estado a la altura de las expectativas o quedaron en el papel?
Para este capítulo hablamos con:
- Humberto de la Calle, ex jefe negociador del acuerdo de paz de La Habana
- Sergio Jaramillo, excomisionado de Paz
- Miguel Silva, consultor político
- Doris Suárez, firmante del acuerdo
- General Óscar Naranjo, exdirector de la Policía Nacional
- Juan Manuel Santos, expresidente de Colombia
