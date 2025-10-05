Mis Preguntas, con Roberto Pombo: ¿Acuerdo de Paz de La Habana es responsable de problemas de Colombia?

Justicia transicional, reincorporación de excombatientes y reparación a las víctimas: los pilares del Acuerdo de Paz con las Farc.

¿Han estado a la altura de las expectativas o quedaron en el papel?

Para este capítulo hablamos con:

Humberto de la Calle, ex jefe negociador del acuerdo de paz de La Habana

Sergio Jaramillo, excomisionado de Paz

Miguel Silva, consultor político

Doris Suárez, firmante del acuerdo

General Óscar Naranjo, exdirector de la Policía Nacional

Juan Manuel Santos, expresidente de Colombia

Escuche Mis Preguntas, con Roberto Pombo en todas las plataformas de audio AQUÍ .

