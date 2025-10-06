Autoridades del Atlántico cuestionan a la ANI por incumplimiento de acuerdos sobre el peaje Papiros

Barranquilla

Desde la Gobernación del Atlántico rechazaron de manera categórica el incumplimiento por parte de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), de los compromisos pactados en las mesas de trabajo para la solución definitiva a la problemática del peaje Papiros, en el municipio de Puerto Colombia.

Dichos acuerdos fueron alcanzados tras encuentros entre la entidad, las autoridades regionales y la comunidad.

Desde el ente departamental calificaron como “absurdas” las pretensiones de la ANI, mencionando que, incluso buscaría que la Gobernación del Atlántico asuma el pago de una indemnización al concesionario.

“Dichos recursos hacen parte de un contrato de Concesión cuya estructuración y alcances no han sido socializados ni conocidos por la administración departamental. Esta exigencia no estaba contemplada en los acuerdos previamente pactados con la entidad nacional, y desconoce el principio de buena fe institucional que ha guiado todas las actuaciones del gobierno del Atlántico”, manifestó el gobernador Eduardo Verano.

Por otro lado, detallaron que, desde el Atlántico han liderado gestiones permanentes para articular los intereses del Gobierno nacional, el concesionario y la ciudadanía, con el fin de desactivar un conflicto social que por años ha afectado la movilidad, la convivencia y la tranquilidad en la zona.

En ese sentido, explicaron que, el 5 de septiembre de 2024, durante una mesa de concertación, la entidad nacional propuso que la Gobernación asumiera la operación y mantenimiento de un tramo de 12 kilómetros de vía, comprendido entre la Circunvalar de Barranquilla y la entrada a Puerto Colombia, gestión que fue aceptada.

“La voluntad está, empecemos a trabajar en esas mesas que tenemos que conformar para avanzar en la propuesta de la desafectación de la vía”, dijo en ese momento el vicepresidente de la ANI, Juan José Oyuela.

Ante el compromiso, la Gobernación del Atlántico adelantó toda la gestión administrativa, técnica y financiera necesaria para viabilizar el mantenimiento del tramo de la vía, contando incluso con vigencias futuras para la operación.

Sin embargo, aseguraron que, la ANI no ha cumplido con los acuerdos alcanzados, y recientemente ha insistido en reanudar el cobro del peaje bajo una tarifa de $1.500, acompañada de la propuesta denominada “Alternativas técnicas y operativas Peaje Papiros”, contrariando lo pactado con la comunidad y el gobierno departamental.

Según la autoridad departamental, el incumplimiento vulnera los principios de confianza legítima y continuidad institucional, asegurando que cada vez que se produce un cambio en la presidencia de la ANI o en el Ministerio de Transporte, “los compromisos se truncan o desconocen, interrumpiendo el trabajo articulado y reactivando tensiones sociales en la zona”.

“La Gobernación del Atlántico reitera su disposición para continuar siendo mediadora entre la comunidad y el Gobierno Nacional, pero exige respeto por los acuerdos firmados, coherencia institucional y soluciones de fondo, sustentadas en estudios técnicos, financieros y legales que brinden tranquilidad y seguridad vial a los habitantes de Puerto Colombia y del Atlántico en general”, detallaron.