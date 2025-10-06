Capturan a mujer que mordió a una patrullera en medio de una requisa en Bogotá

Bogotá

En las últimas horas, uniformados de la estación de Policía Bosa, lograron la captura de una mujer de 26 años por los delitos de violencia contra servidor público, daño en bien ajeno y lesiones personales.

Los hechos se presentaron en el barrio Bosa Laureles, cuando los uniformados llegaron a atender una pelea en vía pública en donde dos mujeres en alto grado de exaltación se estaban agrediendo.

Al separar a estas personas, una de las uniformadas, es agredida por una de estas mujeres, que mordió a la patrullera en uno de sus dedos de la mano, por lo cual es capturada.

La uniformada fue trasladada al centro asistencial con el fin de recibir atención médica y, posteriormente, tuvo que ser intervenida quirúrgicamente por la herida causada.