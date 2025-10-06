El Comité de la Cruz Roja pidió alto el fuego: “La humanidad se desgarra en Gaza”. Foto: Getty Images.

El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) pidió este domingo (5 de octubre) un alto el fuego en la Franja de Gaza, donde aseguró que en estos dos años de ofensiva israelí se ha desgarrado toda “humanidad”, con miles familias palestinas separadas, falta de alimento y ataques contra viviendas.

“Durante dos años, la población civil ha sufrido la muerte, el desplazamiento forzado y la negación de su dignidad de forma devastadora. Hemos visto cómo la humanidad se desgarra en Gaza”, dijo hoy en un comunicado Sarah Avrillaud, jefa de la subdelegación del CICR en Gaza.

Avrillaud añadió que miles de palestinos han sido separados de sus familias y que muchos siguen desaparecidos, mientras que escasea el agua potable en la Franja y la presencia de servicios médicos. Israel ha bombardeado de forma sistémica hospitales y centros médicos en el enclave, dejando operativos de forma parcial a un tercio de ellos, según datos de OCHA.

“He conocido a madres aterrorizadas que no saben cómo alimentar a sus hijos ni cómo mantenerlos a salvo (...) He visto a familias enteras emerger de edificios destruidos y cubiertos de polvo, conmocionadas pero vivas”, continuó Avrillaud.

Esta previsto que mañana comiencen en El Cairo las negociaciones indirectas entre Hamás e Israel a fin de lograr implementar la última propuesta estadounidense para un alto el fuego en Gaza y la liberación de todos los cautivos, vivos y muertos, en una sola tanda.

