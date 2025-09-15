Londres, París y Berlín condenaron ataque israelí en Doha y pidieron alto el fuego en Gaza

Los ministros de Exteriores del Reino Unido, Francia y Alemania, los E3, condenaron este viernes los ataques israelíes del martes 10 de septiembre en Doha, al afirmar que “violan la soberanía de Catar y arriesgan una escalada” del conflicto en Oriente Medio.

En un comunicado difundido por el Foreign Office, los ministros pidieron también el cese de la ofensiva de Israel en Gaza, subrayando que “el objetivo debe ser un alto el fuego inmediato, la puesta en libertad de los rehenes (israelíes) y el acceso seguro y masivo de ayuda humanitaria”.

Además, advirtieron de que las operaciones del Ejército de Israel en la Franja “están provocando desplazamientos a gran escala, víctimas civiles y destrucción de infraestructura esencial”.

Los ministros reiteraron su condena a los crímenes de Hamás y dijeron que el grupo “debe liberar de inmediato a los rehenes” que capturó el 7 de octubre de 2023, “desarmarse y ser excluido permanentemente del gobierno de Gaza”.

El Consejo de Seguridad de la ONU condenó el jueves los ataques israelíes en la capital catarí en un pronunciamiento poco habitual de unanimidad, en el que destacó su apoyo “a la soberanía y la integridad territorial de Catar” y señaló que Doha es “el territorio de un mediador clave”

