Gobernación de Arauca rechazó atentado terrorista en Puerto Jordán

La Gobernación de Arauca rechazó el atentado terrorista perpetrado contra la base militar de Puerto Jordán, el pasado 5 de octubre, en el que resultaron víctimas miembros del Ejército Nacional. A través de un comunicado oficial, la administración departamental expresó su solidaridad con la familia del soldado fallecido y con los uniformados que resultaron heridos.

“Extendemos nuestro respaldo total a las Fuerzas Militares, quienes arriesgan su vida diariamente para garantizar la seguridad y la tranquilidad de los araucanos. Ninguna causa justifica el uso de la violencia ni el dolor que deja a su paso”, señala el documento.

Asimismo, la Gobernación hizo un llamado firme a los actores armados ilegales para que cesen las acciones violentas que han causado daño al territorio.