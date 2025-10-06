Metro, seguridad, salud y basuras: los temas que más preocupan a la Personería de Bogotá

Por primera vez el Ministerio Público (Procuraduría General de la Nación, Personería de Bogotá y Defensoría del Pueblo) realizarán en conjunto la vigilancia de la jornada de votación del 11 de marzo. Foto: Colprensa( Thot )

Bogotá

El personero de Bogotá, Andrés Castro, anunció los focos en los que el órgano de control está poniendo los ojos en la ciudad y que necesitan mayor esfuerzo de la Administración Distrital.

En cuanto al Metro, la Personería reconoció los avances en las obras del proyecto, pero advirtió atrasos en las troncales alimentadoras. Además, expuso las dudas sobre las licencias para estaciones y la necesidad de fortalecer la gestión contractual y la cultura ciudadana.

“Es importante aclarar si es necesaria la expedición de licencias de construcción para las estaciones permanentes del Metro. Es clave garantizar que todas las obras cuenten con los permisos urbanísticos requeridos”, advirtió Castro.

En cuando a la seguridad, el punto que presenta desafíos es la videovigilancia. “De 5.824 cámaras de seguridad, 1.753 están fuera de servicio: una de cada tres no opera. Debe darse prioridad a mantenimiento, conectividad y reposición para fortalecer la seguridad”.

La salud en Bogotá también está en el ojo de la Personería debido a que se encontraron irregularidades en la entrega de medicamentos.

“Detectamos entregas incompletas o parciales que afectan el derecho a la salud y a la vida. En una consulta a 60 usuarios, la mayoría respondió que no recibió su tratamiento completo. Se solicitaron correctivos a las EPS y dispensadores”, aseguró Castro.

En cuanto a la prestación del servicio de urgencias, “en dos visitas realizadas en menos de cuatro meses evidenciamos deficiencias de infraestructura y servicios con sobreocupación de hasta 300%, lo que vulnera la atención digna. Avanzamos en un informe sobre la situación financiera del sistema”.

Por otra parte, el tema de las basuras sigue siendo de preocupación.

“Entre 2020 y enero de 2025 solo se han eliminado 19 de 266 puntos críticos. Los Centros Temporales de Acopio y Separación son insuficientes: hoy operan 5 en 5 localidades; en Engativá, pese a los puntos críticos, no hay”.

Finalmente, tras los meses de racionamiento de agua que vivió Bogotá, “se hizo un llamado a fortalecer los planes de contingencia del recurso hídrico para evitar nuevos escenarios de racionamiento. Bogotá necesita una gestión preventiva y sostenible que garantice el suministro en futuras emergencias”.