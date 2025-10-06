Santa Marta se prepara para recibir más de 90 mil visitantes durante la Semana de Receso Escolar

Santa Marta

La ciudad vive una de las temporadas más esperadas del año con el inicio de la Semana de Receso Escolar, una época que marca el dinamismo en la actividad turística de la ciudad. Desde Cotelco Magdalena, se proyecta que la ocupación hotelera promedio durante la semana se ubicará en un 73,5 %, con una proyección de incremento para el próximo fin de semana que podría superar el 80 %, gracias al puente festivo que tradicionalmente cierra este periodo vacacional.

Se espera la llegada de más de 90 mil visitantes, en su mayoría de origen nacional, procedentes de Bogotá, Barranquilla, Bucaramanga, Cúcuta, Medellín, Cali, Valledupar y otras ciudades del Caribe y el interior del país, que eligen la capital del Magdalena para disfrutar del turismo de sol y playa, principal motivo de viaje durante estos días, seguido por las experiencias de naturaleza, cultura y eventos que caracterizan la oferta turística del destino.

Dentro de las actividades programadas para esta semana, es la de Jumpingland, el parque inflable más grande de Latinoamérica, un espacio recreativo que cuenta con el apoyo de la Alcaldía Distrital, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico, y de la Caja de Compensación Familiar del Magdalena (Cajamag).

Le puede interesar:

Aprobado Conpes por $786 mil millones para construir dos plantas desalinizadoras en Santa Marta

Esta iniciativa no solo promueve el turismo familiar, sino que también impulsa la ocupación hotelera, el empleo formal y el consumo en la cadena de valor local, así como la contratación de mano de obra local, lo cual promueve la economía durante esta semana de receso escolar.