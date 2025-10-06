Supuesto miembro de ‘Los Costeños’ fue señalado por el feminicidio de su expareja en Barranquilla

La nueva ruta busca ofrecer apoyo integral a las víctimas de violencia de género en La Perla de Boyacá, en medio de un preocupante aumento de feminicidios en la región.

Barranquilla

Fuerte rechazo generó el episodio violento en el que una mujer perdió la vida después de ser atacada por su excompañero sentimental.

El hecho se registró en el conjunto residencial Metrocentro, ubicado en el barrio Ciudadela 20 de Julio en la capital del Atlántico.

Según la información que se ha conocido, el sujeto, identificado como Eduar Alfonso Castro Daza y quien es conocido como alias ‘El Negro’ o ‘Máquina’, abordó a la mujer cuando se dirigía a su vivienda.

En ese momento, la agredió con un arma de fuego en al menos 7 oportunidades.

La víctima fue identificada como Kelly Jhoana De Arco Hurtado, de 34 años.

Al parecer, la pareja se había separado recientemente, tras permanecer en una relación por 2 años.

Después de huir del lugar del crimen, el presunto responsable se entregó a las autoridades.

Este registra anotaciones judiciales por los delitos de homicidio, lesiones personales y porte ilegal de armas de fuego.

Adicionalmente, es señalado como presunto integrante del grupo criminal ‘Los Costeños’.