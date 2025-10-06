Trump celebró el 250 aniversario de la Armada de EE.UU. en medio del cierre de Gobierno. EFE/EPA/GRAEME SLOAN / POOL

El presidente Donald Trump celebró este domingo el 250º aniversario de la Armada de Estados Unidos con un discurso en el que exaltó el poderío militar del país, destacó la gestión de su Gobierno y arremetió contra los demócratas, a quienes responsabilizó del cierre gubernamental que ya suma cinco días.

El mandatario estadounidense estuvo la Estación Naval de Norfolk, Virginia, donde visitó el buque USS George H.W. Bush y después se dirigió a un nutrido grupo de marinos.

“Quiero que sepan que, a pesar del actual cierre inducido por los demócratas, les daremos a nuestros militares hasta el último centavo. No se preocupen”, dijo Trump entre aplausos de los asistentes al referirse al cierre que afecta los salarios de los militares.

El Gobierno estadounidense entró en un cierre el pasado miércoles tras la falta de compromiso entre congresistas republicanos y demócratas para aprobar nuevos presupuestos que financien la Administración Central en el nuevo año fiscal, y abrió una nueva pelea entre el presidente y la oposición, en medio de anuncios de militarización de ciudades demócratas como Chicago y Portland.

“Tenemos que ocuparnos de esta pequeña molestia que está sobre nuestro hombro llamado los demócratas”, dijo el mandatario en un discurso que él mismo reconoció que tenía tintes de campaña.

Líderes demócratas en el Congreso aseguraron este sábado que están dispuestos a extender el actual cierre del Gobierno hasta llegar a un acuerdo con los republicanos para extender subsidios a la Ley de Cuidado de Salud Asequible (Obamacare) que expirarán a fines de año.

