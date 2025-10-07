Clarke, Devoret y Martinis son los ganadores del Premio Nobel de Física
Los científicos estadounidenses se quedaron con el galardón por el descubrimiento del efecto túnel macroscópico mecánico cuántico y la cuantificación de energía en un circuito eléctrico.
Los científicos John Clarke, Michel Devoret y John Martinis son los ganadores del Premio Nobel de Física por el descubrimiento del efecto túnel macroscópico mecánico cuántico y la cuantificación de energía en un circuito eléctrico, informó este martes la Real Academia de las Ciencias Sueca.
Noticia en desarrollo...