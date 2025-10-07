Internacional

Clarke, Devoret y Martinis son los ganadores del Premio Nobel de Física

Los científicos estadounidenses se quedaron con el galardón por el descubrimiento del efecto túnel macroscópico mecánico cuántico y la cuantificación de energía en un circuito eléctrico.

Los científicos John Clarke, Michel Devoret y John Martinis son los ganadores del Premio Nobel de Física. Foto tomada del perfil de X @NobelPrize

Los científicos John Clarke, Michel Devoret y John Martinis son los ganadores del Premio Nobel de Física. Foto tomada del perfil de X @NobelPrize

Los científicos John Clarke, Michel Devoret y John Martinis son los ganadores del Premio Nobel de Física por el descubrimiento del efecto túnel macroscópico mecánico cuántico y la cuantificación de energía en un circuito eléctrico, informó este martes la Real Academia de las Ciencias Sueca.

Noticia en desarrollo...

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen directo

W Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Señales

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad