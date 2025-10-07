En Antioquia se declaró una nueva Área de Protección para la Producción de Alimentos

El Ministerio de Agricultura, confirmó que, en el municipio de Concordia, del departamento de Antioquia, se creó una nueva Área de Protección para la Producción de Alimentos (APPA). Esta zona abarca un total de 13.040 hectáreas, lo que equivale al 52,6% del área municipal total.

La declaratoria que se hizo a través de la Resolución 320 de 2025 y, según el MinAgricultura, esta zona es de gran importancia para la región y el país, yaque “permite la conservación de los suelos más aptos para la actividad agropecuaria contribuye directamente a garantizar el derecho a una alimentación adecuada a nivel municipal y departamental”.

Esto, según la cartera agrícola, se traduce en “una mayor disponibilidad, accesibilidad y consumo de alimentos en el territorio, favoreciendo una dieta equilibrada y culturalmente apropiada”.

Así mismo, el Ministerio reiteró que este tipo de anuncios y procesos permiten enviar un mensaje claro de la determinación que hay desde el Gobierno Petro para adoptar medidas preventivas frente a la alerta mundial que se ha generado por la degradación de los suelos.

“El 90% de las tierras emergidas del planeta podrían degradarse de aquí a 2050, de acuerdo con el Atlas Mundial de Desertificación 2018”, agregó.

Al respecto, la ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, dijo:

“Hemos declarado una nueva Área de Protección para la Producción de Alimentos en Concordia, Antioquia. Una población que hoy tiene certeza de que su territorio, que produce alimentos y tiene vocación y capacidad productiva, es y será su gran patrimonio. Con esta declaratoria no se define qué sembrar, tampoco se prohíbe cultivo alguno ni se modifica la situación en relación con la tenencia de la tierra”.

El Gobierno reiteró que los alimentos que se producen en el municipio en mención son comercializados exclusivamente en Medellín.

Finalmente, la cartera agrícola hizo énfasis en que el proceso para declarar esta nueva APPA estuvo acompañado de una articulación con todos los actores de la región, lo cual fue posible a través de mesas de diálogo.

