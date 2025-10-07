Cifra de IPS cerradas en el primer semestre de 2025 casi iguala la de todo 2024: estos son los datos
Según el gremio de prestadoras de salud con corte a junio de este año van 630 cierres de IPS y sedes de atención de salud en el país.
La Unión de Instituciones Prestadoras de Salud, presentó el panorama de las IPS y sedes que prestan sus servicios a los usuarios de las distintas EPS del país, con cifras entregadas por las secretarías de salud sobre la oferta de servicios que se registran en los departamentos y distritos.
Según el informe durante el primer semestre de 2025 se han abierto 132 IPS en el país, pero se han cerrado 332, mientras que durante todo el 2024, se registró el cierre de 380 IPS.
Por otra parte, en lo que tiene que ver con sedes para la atención de los usuarios, el número de cierres llega a 298 con corte a junio de 2025, frente a las 1. 831 registradas durante todo el año inmediatamente anterior.
En lo relacionado con la prestación de servicios de salud, se han cerrado 6, 084 servicios en los primeros 6 meses de 2025, frente a los 7, 842 registrados durante el 2024, según el gremio los servicios de mediana y baja complejidad fueron los que más novedades de cierre presentaron con 3.189 temporales y 589 definitivos.
Esta situación afectó la prestación de servicios de medicina general, odontología, psicología nutrición, enfermería, toma de muestras y las zonas más impactadas con estos cierres, fueron Atlántico, Nariño, Santander y cauca.
El gremio atribuyó en gran parte esta situación a la deuda que tiene el sistema de salud con los prestadores del servicio.
