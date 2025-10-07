Lo importante es cumplir la primera fase: exembajador de EE.UU. en Israel sobre plan Trump para Gaza

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Lo importante es cumplir la primera fase: exembajador de EEUU en Israel sobre plan Trump para Gaza

Daniel Shapiro, exembajador de Estados Unidos en Israel desde 2011 al 2017 y anteriormente director senior para Medio Oriente y Norte de África en el Consejo de Seguridad Nacional de EE.UU., pasó por los micrófonos de La W para hablar sobre el plan de paz de Donald Trump para Gaza.

Shapiro aseguró que lo más importante es que se cumpla la primera fase para que se pueda llegar a un verdadero acuerdo de paz en Medio Oriente.

“Esa primera fase incluye liberación de secuestrados, el final de la guerra y la llegada de ayuda humanitaria a la Franja de Gaza”, dijo.

De la misma manera, mencionó el plan de Estados Unidos para la paz entre Israel y Hamás en la Franja de Gaza se trabajó primero con los países árabes, luego se le pasó al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, y finalmente se le entregó a Hamás.

Destacó que el plan de Trump y EE.UU. ha sufrido cambios al pasar por Netanyahu y Hamás, quienes estaban parcialmente de acuerdo.

Aclaró, además, que no se puede dar por hecho que se implementará el plan de paz de Donald Trump. No obstante, reiteró que lo importante es que se cumpla la primera fase.

¿Es necesario el desarme de Hamás para la paz en Gaza?

“La única garantía de que no ocurra lo que pasó el 7 de octubre es que Hamás entregue las armas. No hay que permitir que se queden en el poder porque en otras negociaciones se ha permitido que permanezcan en la Franja de Gaza y luego planean su próximo ataque”, afirmó.

Reviva la entrevista completa aquí: