Yeison López ganó dos oros y una plata en Mundial de Levantamiento de Pesas

El colombiano Yeison López consiguió dos oros y una plata en el Campeonato Mundial de Levantamiento de Pesas en Noruega, así como también firmó récords mundiales.

En el Campeonato Mundial de Levantamiento de Pesas que se lleva a cabo en Noruega, la delegación colombiana hace presencia con nueve deportistas que ya están haciendo historia.

El pesista Yeison López se encargó de sumar más preseas en el medallero del país, ya que es una de las cartas de Colombia tras la plata que consiguió en los Juegos Olímpicos de París 2024.

Noruega no fue la excepción, ya que ‘Gokú’ López hizo historia en la categoría de 88 kilogramos.

En su primer levantamiento, logró 173 kilogramos y, posteriormente, levantó 177 kilogramos, consiguiendo así romper el récord mundial que él mismo había marcado con 176 kilos. En su tercer intento, falló en los 180 kilos, pero ya tenía la medalla de oro asegurada.

En lo que respecta al envión, ‘Gokú’ inició con un levantamiento de 205 kilogramos, pero el movimiento no fue válido. Para el tercer intento, levantó un peso de 210 kilogramos, el cual le otorgó la plata.

Teniendo en cuenta que López era el primer deportista en presentarse a la prueba, tras la sumatoria contra sus contrincantes, logró levantar en total 387 kilos, quedándose nuevamente con otro récord mundial y el oro, ya que el anterior era de 383 kg.

A estas preseas se suman a lo conseguido previamente en la rama femenina por Yenni Sinisterra en los 63 kilogramos que obtuvo la plata tras levantar 103 kilos y el bronce con un total olímpico de 236 kilos.

