Aplazan nueva regla para motociclistas en Colombia: cambios en sistema de frenado serán desde 2026

Si usted es conductor de moto en Colombia, debe tener en cuenta que el Ministerio de Transporte modificó el calendario para la entrada en vigor del nuevo reglamento para motocicletas que hace obligatorio el uso de sistemas avanzados de frenado.

Según esta nueva disposición, las motocicletas nuevas que se comercialicen en Colombia deben contar con el Sistema Antibloqueo de Frenos (ABS) y el Sistema Combinado de Frenos (CBS).

El objetivo de esta medida, de acuerdo con la cartera de Transporte, busca “prevenir o minimizar riesgos para la salud y la seguridad humana”, teniendo en cuenta que existe una alta tasa de siniestralidad asociada a las motos. Además, se pretende evitar prácticas que puedan confundir a los consumidores.

Por lo anterior, el Plan Nacional de Seguridad Vial va a priorizar la incorporación de sistemas de seguridad como el ABS y el CBS mencionados anteriormente.

¿Qué frenos de motocicletas estarán permitidos?

De acuerdo con la Resolución 20223040062115 de 2022, esta disposición aplica a los productores y proveedores de motocicletas nuevas completas de dos o tres ruedas que se comercialicen en el territorio nacional.

La disposición ordena lo siguiente:

Motocicletas con cilindraje mayor a 150 centímetros cúbicos deben tener frenos de tipo ABS.

deben tener frenos de tipo ABS. Motocicletas con cilindraje inferior a 150 centímetros cúbicos deben tener frenos CBS o ABS.

¿A partir de cuándo aplicará la nueva regla para motocicletas en Colombia?

Inicialmente, la resolución exigía la instalación del nuevo tipo de frenos en motocicletas desde octubre de 2025. Sin embargo, ahora habrá un plazo adicional: se extenderá hasta el 13 de octubre de 2026.

Esta extensión del plazo da más de un año de tiempo para que se adelanten los trámites y procedimientos para implementar esta medida.

