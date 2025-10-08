Distrito propone que se habiliten edificaciones en desuso para vivienda VIS en Bogotá

Bogotá

La secretaria de Hábitat, Vanessa Velasco, presentó la convocatoria para el reúso de edificaciones, la cual funcionará como una modalidad del programa ‘Ahorro para mi Casa’.

Según lo explicado, esta iniciativa convocará a oferentes del sector privado interesados en habilitar vivienda de interés social en edificaciones subutilizadas o en desuso, con el fin de que dichas viviendas puedan ser ocupadas por hogares que cumplan las condiciones del programa ‘Ahorro para mi Casa’.

Así las cosas, y a diferencia de la modalidad tradicional de Ahorro para mi Casa, “en esta convocatoria será el arrendador, previa inscripción en la base de edificaciones que está en proceso de constitución, quien postule a sus inquilinos al programa de subsidio de arriendo, el cual se asignará por un periodo de doce meses, de acuerdo con las condiciones de la modalidad tradicional del programa”.

¿Cuáles son las categorías de la convocatoria de reúso?

Según la Secretaría de Hábitat, los actores privados interesados en participar en esta primera convocatoria, deberán postular sus edificaciones, tras lo cual la entidad realizará un proceso de calificación de los inmuebles con miras a incluirlos en la base de edificaciones habilitadas para la asignación de subsidios de reúso.

Las categorías establecidas son:

Categoría 1. Inmuebles adecuados para el reúso

“Inmuebles que ya se encuentran habilitados y cuentan con las licencias y permisos aprobados. Estos predios deben estar en condiciones de ser asignados directamente al subsidio de arriendo, al cumplir con los requisitos normativos y técnicos establecidos”.

Categoría 2. Inmuebles en trámite de licencias o con licencia ejecutoriada, con o sin inicio de obra

“Inmuebles que se encuentran en proceso de obtención de licencias o que ya cuentan con licencia ejecutoriada, en cualquiera de sus modalidades. Deben tener una programación definida o avances en la ejecución de obras de adecuación, lo que permite considerarlos como candidatos para la asignación del subsidio de arriendo”.

Categoría 3. Inmuebles susceptibles de reúso en etapas iniciales de formulación de proyecto

“Inmuebles que, por sus características físicas, jurídicas y técnicas, son susceptibles de ser adecuados para el reúso. Aunque se encuentren en etapas iniciales de formulación”.’