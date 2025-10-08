Gobierno denunció presunto intento de asesinato a Daniel Noboa en ataque a caravana presidencial

FOTODELDIA OLON (ECUADOR), 13/04/2025.- El presidente de Ecuador y candidato a la reelección, Daniel Noboa, habla luego de conocer los resultados electorales este domingo, en Olón (Ecuador). Noboa el presidente más joven de Latinoamérica y de la historia democrática de Ecuador, logró a sus 37 años ser reelegido para un mandato completo (2025-2029), en el que continuará su política de "mano dura" contra la delincuencia y de liberalización de la economía ecuatoriana. EFE/ Carlos Durán Araújo / Carlos Durán Araújo ( EFE )

La ministra de Ambiente y Energía de Ecuador, Inés Manzano, anunció que presentó una denuncia en la Fiscalía por un presunto intento de asesinato al presidente Daniel Noboa, después de que la caravana en la que se movilizaba para llegar a un acto en el sur del país fuera atacada por supuestos manifestantes.

Manzano explicó que Noboa estaba llegando a una actividad organizada en el municipio de El Tambo, de la provincia andina de Cañar, cuando “aparecieron 500 personas” y “estuvieron lanzando piedras”. “También hay signos de bala en el carro del presidente”, añadió.

El mandatario salió ileso y estuvo presente en el evento que estaba previsto, y posteriormente, dijo la ministra, ha seguido cumpliendo su agenda “con normalidad”. Sin embargo, señaló que lo ocurrido no va a “quedar en la impunidad”.

En videos que circulan en redes sociales se observa el momento en que supuestos manifestantes lanzan algunas piedras contra la caravana presidencial.

Desde la Secretaría de Comunicación de la Presidencia señalaron que el vehículo en el que iba el presidente “está en análisis de Criminalística”.

La titular de Ambiente y Energía señaló también que las fuerzas de seguridad pudieron detener a cinco personas que estaban en las manifestaciones y que serán denunciadas por el delito de terrorismo.

“Esto no lo vamos a permitir. Ecuador dice: ‘Sí a la paz, sí al trabajo’, y esta clase de manifestaciones que no son pacíficas, no son las que nosotros necesitamos en un momento de progreso y desarrollo”, mencionó.

El ataque denunciado se registra durante el decimosexto día de las protestas convocadas por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), la organización social más grande de país, después de que Noboa eliminó el subsidio al diésel.

Sin embargo, Manzano dijo que sabían que “las comunidades indígenas ancestrales no están involucradas en esto”, sino que se trataba de “ciertas células criminales” que estaban “provocando estos actos de terrorismo”.

Por su parte, la Conaie denunció en su cuenta de la red social X una “brutal acción policial y militar” contra “el pueblo movilizado” durante la llegada de Noboa a El Tambo, y señaló que “cinco compañeros” habían sido “detenidos de forma arbitraria”.

El detonante de las protestas indígenas fue la eliminación, el pasado 12 de septiembre, del subsidio al diésel, que elevó de 1,80 a 2,80 el precio del galón (3,78 litros) de ese combustible.

Los indígenas exigen que se restituya el subsidio, pero también que se baje el impuesto al valor agregado (IVA) del 15% al 12%. Además, han incorporado a su discurso la negativa al referéndum previsto para el próximo 16 de noviembre, en el que se preguntará sobre la instauración de una Asamblea Constituyente para redactar una nueva Constitución.

Hasta el momento hay un indígena fallecido por disparos presuntamente de militares, así como más de un centenar de heridos y otros tantos detenidos, de ellos una veintena en prisión preventiva bajo imputaciones de terrorismo por parte de la Fiscalía.

El Gobierno ha señalado que no retrocederá en su decisión, ya que el subsidio nunca benefició a los más pobres, sino al contrabando y a la minería ilegal, y que las protestas ya han adquirido un trasfondo político.

