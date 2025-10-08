Histórico aterrizaje en Pereira de un Boeing 737; se reactivarían rutas hacia Miami y Nueva York

Pereira vivió un hecho histórico con la llegada del primer avión Boeing 737 Max-8 al Aeropuerto Internacional Matecaña, una aeronave de la aerolínea Copa Airlines con capacidad para 170 pasajeros que cubre la ruta Pereira – Panamá.

El aterrizaje, ejecutado con normalidad, representa un logro sin precedentes para la capital risaraldense y para toda la región cafetera, al tratarse del avión más grande que ha aterrizado en la historia del Matecaña.

El gerente del Aeromatecaña, Luis Fernando Collazos, afirmó que, la operación exitosa de esta aeronave abre la posibilidad de que otras aerolíneas internacionales y nacionales incrementen el tamaño de sus flotas en las rutas desde y hacia Pereira, lo que se traducirá en mayor flujo de viajeros y más conexiones directas.

“El avión ingreso a nuestro territorio aprovechando la autorización que dio la Aerocivil y fue un aterrizaje perfecto. Con esto se demuestra que nuestro aeropuerto Matecaña puede recibir ese tipo de aeronaves y se abre la puerta para que compañías como Wingo, Copa e incluso American Airlines, puedan ingresar a nuestro territorio con los nuevos aviones”

Las cartas de navegación actualizadas por el aeropuerto fueron aprobadas por la Aeronáutica Civil en abril de este año, paso fundamental que permitió la operación del Boeing 737 Max-8.

Con este hecho, el Matecaña consolida su capacidad técnica y logística para recibir aviones de nueva generación, cumpliendo los estándares internacionales de seguridad y eficiencia en pistas, plataformas y ayudas de aproximación.

El Aeropuerto Internacional Matecaña moviliza más del 75 % de los viajeros del Eje Cafetero, lo que lo convierte en el principal centro de conexión aérea de esta zona del país.

Ruta Pereira - Miami de American Airlines

El arribo del Boeing 737 Max-8 también tiene implicaciones positivas para la recuperación de rutas internacionales.

En particular, la ruta Pereira – Miami, que operaba American Airlines y que fue suspendida en octubre de 2024 debido a cambios en su flota, dicha conexión podría reactivarse próximamente, ya que el aeropuerto cuenta ahora con las condiciones técnicas para recibir los nuevos modelos de aeronaves utilizados por la compañía.

La decisión final dependerá de American Airlines, pero la certificación y el aterrizaje exitoso del Boeing 737 Max-8 son vistos como una luz verde para el restablecimiento de la conexión directa con Estados Unidos.

Agregó el grente que, “la última conversación que nosotros tuvimos con los funcionarios de American Airlines nos indican, que en ningún momento la ruta está cancelada simplemente está suspendida, porque ellos tenían una cantidad de aviones 319 y fue cambiada por aviones 737, pero no en la misma cantidad, fueron más los aviones que salieron de circulación que los que llegaron."

Asimismo, se confirmó que a partir del 2 de diciembre entrará en operación el vuelo directo Pereira – Nueva York, operado por Avianca, una ruta clave para la temporada de fin e inicio de año y que moviliza a miles de pasajeros que llegan al Eje Cafetero provenientes de Estados Unidos para la temporada vacacional.

La llegada del Boeing 737 Max-8 no solo simboliza un avance tecnológico y operativo, sino también un impulso directo al desarrollo económico, turístico y empresarial del Eje Cafetero.