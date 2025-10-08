Medida cautelar permite limpieza de la antigua clínica de Puertos de Colombia en Santa Marta/ Personería de Santa Marta.

En cumplimiento de la medida cautelar decretada por el Tribunal Administrativo del Magdalena dentro de la acción popular interpuesta por la Personería de Santa Marta, se iniciaron las labores de limpieza, desinfección y cerramiento en el inmueble donde funcionó la clínica de la extinta empresa Puertos de Colombia, ubicado sobre la avenida del Ferrocarril con carrera primera.

Durante los trabajos de limpieza, se retiró de 60 metros cúbicos de escombros, residuos sólidos, enseres en desuso y desechos que se encontraban en el interior del predio, los cuales fueron retirados con apoyo de maquinaria amarilla.

La acción popular tuvo como propósito salvaguardar derechos colectivos de los samarios, en especial los relacionados con la seguridad y salubridad pública, la defensa del patrimonio público y la prevención de desastres técnicamente previsibles.