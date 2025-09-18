Personería de Santa Marta logra medidas cautelares ante riesgo sanitario en antigua clínica

Santa Marta

La Personería Distrital de Santa Marta, presentó una acción popular ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Magdalena con el objeto de proteger los derechos colectivos constitucionales correspondientes a: la Seguridad y Salubridad Pública, Moralidad Administrativa, Defensa del Patrimonio Público- Seguridad y a la Prevención de Desastres Técnicamente Previsibles, como consecuencia del abandono en el que se encuentra la antigua clínica de Puertos de Colombia.

Según lo manifestado por el ente de control el lugar se ha convertido en botadero de basura, consumo de drogas y foco de inseguridad. Dentro de la acción popular se solicitó medidas cautelares con el objeto de asegurar o cesar, el riesgo sanitario, epidemias, seguridad en la prevención o escondite para los que cometen ilícitos y provocación del deterioro del inmueble y disminución de un patrimonio público.

Le puede interesar:

Capturado en Santa Marta ciudadano venezolano que sepultó a su víctima en su propia casa

Finalmente, solicitan que una vez se realice la limpieza total de los inmuebles y el cierre perimetral de los mismos, se deberá mantener el sitio con vigilancia para evitar que nuevamente sea ocupada por habitantes de calle.