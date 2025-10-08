Resultados Chontico Día: hoy miércoles 8 de octubre
Entérese de los resultados del sorteo del chance Chontico Día del miércoles 8 de octubre.
El chance Chontico es uno de los juegos de azar más populares en el país. El Chontico juega dos veces en el día y la versión de la tarde se juega todos los días de la semana. Chontico Día juega a la 1:00 de la tarde y la versión de la noche, hacia las 7:00.
El Chontico se ha convertido en uno de los chances favoritos de los colombianos y sus juegos inspiran a miles de apostadores y su nombre, según su creador, está inspirado en el chontaduro, la fruta típica de Valle del Cauca.
Resultados Chontico Día de hoy, miércoles 8 de octubre
Este miércoles, 8 de octubre, se llevó a cabo un nuevo sorteo del Chontico Día y estos fueron los resultados.
Número ganador:
La Quinta:
¿Cuánto paga el Chontico si se lo gana?
El Chontico es una especialidad de chance y paga igual que otros sorteos de este tipo.
- Premio mayor: si usted acierta las 4 cifras del número ganador, podrá ganar hasta 4.500 veces lo apostado. Por ejemplo, si apostó $1.000, podría recibir hasta $4.500.000. Si es combinado, recibe $208 por peso apostado
- Premio menor: si acierta las 3 últimas cifras, recibirá un premio de $400, por peso apostado. Si es combinado, $83 por peso apostado, de acuerdo con las reglas del sorteo.
- Otros premios: también puede ganar si acierta 2 cifras, e incluso, en algunos casos, si acierta las 2 primeras o las 2 últimas del número ganador.