¿Cuántas semanas cotizadas hay que tener para hacer el traslado de régimen pensional? Fechas clave

Pensión de un fallecido en Colombia: así se reparte entre familiares, porcentajes y montos

La reforma pensional, que entró en vigor el 1 de julio de 2025 tras haber sido aprobada en 2024, implementó varias modificaciones al sistema de pensiones del país, especialmente en el cambio de régimen.

Y es que con la Ley 2381 de 2024, el esquema de jubilaciones en el país pasó de ser un conjunto de ahorros administrados por el Estado o por las aseguradoras a discreción a ser un mecanismo complementario entre Colpensiones y los fondos privados.

Colpensiones es la entidad estatal encargada de administrar el Régimen de Prima Media (RPM) en Colombia. La reciente reforma pensional busca mejorar la cobertura y sostenibilidad del sistema, garantizando que la mayoría de los colombianos, especialmente quienes tienen ingresos bajos y medios, puedan beneficiarse de una pensión digna.

Requisitos de pensión en Colombia

Es importante destacar que en Colombia la edad legal para pensionarse es de 57 años para las mujeres y 62 años para los hombres.

Además, para empezar a recibir su pensión también debe cumplir con 1.300 semanas cotizadas para hombres y mujeres en el Régimen de Prima Media (RPM) o 1.150 semanas para el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (RAIS).

Asimismo, uno e los cambios que más ha llamado la atención de los ciudadanos es la Oportunidad de Traslado.

¿Qué es la oportunidad de traslado?

De acuerdo con Colpensiones, “es un plazo especial de dos (2) años que permite a las personas que están en Régimen de Transición y además se encuentran cercanas a la edad de pensión, trasladarse entre regímenes”.

Es importante señalar que esta oportunidad está disponible hasta el 16 de julio de 2026.

Sin embargo, quien quiera hacer parte de este beneficio, deberá cumplir con unos requisitos específicos.

¿Cuántas semanas cotizadas hay que tener para hacer el traslado de régimen de pensiones?

Mujeres: Tener 47 o más años y 750 o más semanas cotizadas al 30 de junio de 2025.

Hombres: Tener 52 o más años y 900 o más semanas cotizadas al 30 de junio de 2025.

De este modo, Colpensiones asegura que quienes ya hayan cumplido con la edad de pensión (57 años para las mujeres y 62 años para los hombres), pueden acceder a esta oportunidad de traslado.

Fechas clave para hacer el traslado de régimen pensional

16 de julio de 2026: Este es el plazo final para que las personas que cumplieron los requisitos del 30 de junio de 2025 puedan solicitar el traslado entre Colpensiones y los fondos privados, después de haber realizado la Doble Asesoría en ambos regímenes.

¿Cuál es la diferencia entre régimen de pensiones y fondo pensional?

El régimen es el conjunto de normas que establecen cómo se financian las pensiones y qué se necesita para obtenerlas, mientras que el fondo es la entidad encargada de administrar las cotizaciones de los usuarios bajo los reglamentos de los regímenes.

En Colombia existen dos regímenes: