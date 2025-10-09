En nueva audiencia, pidieron fallo condenatorio contra Silvia Gette

Barranquilla

Se conocieron novedades en el caso de Silvia Gette, la exrectora de la Universidad Autónoma del Caribe, señalada por el crimen del ganadero Fernando Cepeda en agosto de 2003 en Barranquilla.

Durante una audiencia, la Procuraduría solicitó que se emitiera sentido de fallo condenatorio, debido a la existencia de supuestos elementos materiales probatorios que ubicarían a Gette como determinadora del homicidio.

El Ministerio Público también señaló que, la exdirectiva académica habría sobornado a integrantes de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), para que declararan a su favor e inculparan a la hija del fundador de la Uniautónoma, Mario Ceballos Araújo.

Entre los argumentos que expuso la Procuraduría, se encuentra que, el excomandante del grupo, Edgardo Ignacio Fierro Flórez, conocido como alias ‘Don Antonio’, no se retractó del testimonio en el que aseguró haber recibido una oferta de dinero a cambio del asesinato del ganadero.

En ese sentido, Fierro había expuesto que le habrían ofrecido unos $150 millones de pesos por el crimen.

Las declaraciones fueron entregadas ante la Sala Penal de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Barranquilla.

Tras la solicitud, el juez del caso deberá decidir el sentido de fallo.