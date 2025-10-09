En riesgo prestación de servicios hospitalarios en Norte de Santander por millonarias deudas

La crítica situación de salud en Norte de Santander, por cuenta de las millonarias deudas de las EPS con los prestadores de servicios de salud, tiene en riesgo la atención de miles de usuarios en la subregión del Catatumbo y otras zonas del departamento.

El Hospital Emiro Cañizares de Ocaña, Norte de Santander, reportó que, con corte al 30 de agosto de 2025, le adeudan más de 180.000 millones de pesos. De estos, 22.924 millones de pesos corresponden a obligaciones que no han sido saldadas por la Nueva EPS, intervenida por el Gobierno Nacional.

Aseguran que en septiembre no recibieron nada, de los 7.100 millones de pesos que en promedio debe girar la Nueva EPS a este centro de salud, mientras que, en agosto, solo recibieron $2.005 millones, lo que les deja un saldo en rojo que no les permite continuar con la atención a los usuarios.

Una situación similar reportó Prosalud IPS S.A.S., prestadora de servicios de salud en Ocaña y Norte de Santander, que advirtió que la falta de pagos de la Nueva EPS ha generado una cartera de $1.390 millones, poniendo en riesgo la atención de más de 19.000 usuarios.

Mientras que Sanamedic IPS informó que la Nueva EPS les adeuda $14.294 millones correspondientes al periodo previo a la intervención, cartera que se suma a la generada luego de la misma por más de $11.731 millones.

Pese a que la Nueva EPS aseguró que ha realizado pagos equivalentes al 92% de lo facturado, la Defensoría del Pueblo, dice que la situación se ha venido agravando por los continuos cambios de los interventores, que genera falta de continuidad en los acuerdos alcanzados y pone en riesgo la atención de más de 92.000 usuarios.

