Usuarios de la Nueva EPS en Ocaña podrían quedarse sin atención médica

Las deudas de la Nueva EPS en todo el país, ahora tiene en jaque a los usuarios en el municipio de Ocaña, Norte de Santander.

El hospital Emiro Quintero Cañizares anunció que si en la próxima semana, no le cancelan más de 30 mil millones que le adeuda la Nueva EPS, no seguirán brindando atendiendo a sus usuarios, afectando a más de 20 mil personas.

“Según la cifra que nos han informado, la deuda está por alrededor de los 30 mil millones de pesos” dijo Jorge Bohórquez, personero de Ocaña. “La suspensión del servicio, afectaría a más de 20 mil usuarios en nuestro municipio”.

Indicó el representante del Ministerio Público que, de presentarse esta situación, los usuarios de la Nueva EPS de Ocaña, deberías trasladarse a “Cúcuta o a Bucaramanga, que son los centros más cercanos. Pero obviamente trasladar a todos los usuarios para estas ciudades implica más de cuatro horas en carretera, a eso súmele la ola invernal que puede provocar trancones y el alto flujo vehicular. Muchas veces los pacientes no dan espera por la situación que están viviendo”.

A esto se suma la odisea que también están viviendo los usuarios por la falta de entrega de medicamentos.